पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का Alert, मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी

पंजाब में इस समय शीत लहर और घनी धुंध ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है

चंडीगढ़: पंजाब में इस समय शीत लहर और घनी धुंध ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। बीते कई दिनों से प्रदेश में शीत लहर और कोल्ड डे जैसे गंभीर हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी नई भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश की संभावना बन रही है।

18 से 20 जनवरी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में घनी धुंध के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। विभाग के अनुसार बाहर निकलते समय मोटे और गर्म कपड़े पहनें तथा सुबह और शाम के समय बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें।

स्कूलों का बदला समय

गौरतलब है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए पंजाब में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इसके तहत आज से स्कूल सुबह 10 बजे से लगेंगे।

