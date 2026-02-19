पंजाब में तेजी से बदल रहा मौसम, जानें 23 फरवरी तक की Weather Update

पंजाब में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि कई स्थानों पर बादल और हवाओं का असर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 23 फरवरी तक के मौसम की जानकारी सांझा की है। विभाग द्वारा 19 से 23 फरवरी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है पर कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

पंजाब में 23 फरवरी तक अधिकांश समय मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं इस दौरान कई इलाको में बादल छाए रह सकते हैं। बता दें कि आज सुबहब चंडीगढ़ के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई जिस कारण मौसम ठंडा हो गया।

