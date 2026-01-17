Main Menu

    3. | पंजाब केसरी पर कार्रवाई को लेकर Sambit Patra ने Kejriwal पर उठाए सवाल, बोले "शीश महल से गए तो...

पंजाब केसरी पर कार्रवाई को लेकर Sambit Patra ने Kejriwal पर उठाए सवाल, बोले "शीश महल से गए तो...

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 06:22 PM

पंजाब केसरी पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब केसरी पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कभी सुधर नहीं सकते। वह दिल्ली के शीशमहल से गए तो अब पंजाब में हवा महल में जाकर बैठ गए है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब केसरी किसी ने किसी ने उनके खिलाफ लिख दिया तो आधी रात पंजाब केसरी पर आक्रमण किया गया। पंजाब केसरी के दफ्तर में रेड की गई और बिजली काटी गई।  

संबित पात्रा ने कहा कि इसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी की याद आ गई जब इमरजेंसी घोषित की गई थी। उस समय कई मीडिया दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी ताकि अगले दिन खबर न छपे। उसी तरह अरविंद केजरीवाल के कहने पर पंजाब के सी.एम. भगवंत मान ने पंजाब केसरी पर गलत कार्रवाई की और लोकतंत्र के विरुद्ध ये कदम उठाया। संबित पात्रा ने कहा कि सभी पत्रकारों को पंजाब सरकार का विरोध करना क्योंकि कल किसी और की बारी भी आ सकती है।    

