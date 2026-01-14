पंजाब के स्कूलों में नहीं बढ़ी छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के बीच खुले सभी स्कूल

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं।

पंजाब डेस्क: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में असमंजस बना हुआ था और सभी को उम्मीद थी कि मौसम को देखते हुए अवकाश बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बाद आज पंजाब के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूलों के लिए स्कूल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3.20 बजे तक रहेगा।

गौरतलब है कि पहले सर्दियों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घोषित की गई थीं। बाद में ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए इन्हें बढ़ाकर 13 जनवरी तक कर दिया गया था। चूंकि इसके बाद छुट्टियां आगे नहीं बढ़ाई गईं, इसलिए अब पूरे प्रदेश में स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है।

