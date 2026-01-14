Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब के स्कूलों में नहीं बढ़ी छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के बीच खुले सभी स्कूल

पंजाब के स्कूलों में नहीं बढ़ी छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के बीच खुले सभी स्कूल

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 12:18 PM

school holidays not extended in punjab

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं।

पंजाब डेस्क: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में असमंजस बना हुआ था और सभी को उम्मीद थी कि मौसम को देखते हुए अवकाश बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बाद आज पंजाब के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूलों के लिए स्कूल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3.20 बजे तक रहेगा।

गौरतलब है कि पहले सर्दियों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घोषित की गई थीं। बाद में ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए इन्हें बढ़ाकर 13 जनवरी तक कर दिया गया था। चूंकि इसके बाद छुट्टियां आगे नहीं बढ़ाई गईं, इसलिए अब पूरे प्रदेश में स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!