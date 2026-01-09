Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | खरड़ के SDM Office को बम से उड़ाने की धमकी! खाली करवाया गया ऑफिस

खरड़ के SDM Office को बम से उड़ाने की धमकी! खाली करवाया गया ऑफिस

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 04:40 PM

sdm office receives threat

आज दोपहर खरड़ में SDM ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया जब SDM के ऑफिशियल ईमेल पर बम की धमकी दी गई।

खरड़ (अमरदीप सिंह सैनी): आज दोपहर खरड़ में SDM ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया जब SDM के ऑफिशियल ईमेल पर बम की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों और काम से आए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। खरड़ पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा कारणों से पूरे SDM ऑफिस को खाली करा लिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल टीम और पुलिस ने ऑफिस के हर कोने की अच्छी तरह से जांच की।

लंबी जांच के दौरान पुलिस को कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिससे लोगों ने कुछ हद तक राहत महसूस की। हालांकि, धमकी भरे ईमेल से ऑफिस के कर्मचारियों और आम लोगों में डर और दहशत का माहौल बना रहा। इस मामले को लेकर DSP खरड़ ने कहा है कि पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी भरा ईमेल कहां से और किसने भेजा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। DSP ने यह भी कहा कि अगर किसी को कहीं भी कोई फालतू या संदिग्ध चीज दिखे तो उसे छूने की कोशिश न करें और तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!