श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 169 स्वरूपों को लेकर CM मान का बयान सरासर झूठ: मुख्य सचिव

Edited By VANSH Sharma, Updated: 16 Jan, 2026 10:27 PM

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 169 स्वरूपों के संबंध में मुख्यमंत्री पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बंगा के पास स्थित राजा साहिब स्थान का अत्यंत धार्मिक महत्व है, जहां लगातार 50-50 अखंड पाठ साहिब लड़ीवार रूप में चलते रहते हैं और संगत की इस स्थान के प्रति गहरी आस्था है। जिस स्थान से 169 स्वरूप मिलने की बात मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कह रहे हैं, वह सरासर झूठ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन स्वरूपों को लेकर गलत बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यहां स्वरूप रखने योग्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें यहां अपनी नास्तिकता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि बीते कल सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक हुई, जो बेहद सकारात्मक रही, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह गुरुघरों से टकराव लेना शोभा नहीं देता।

