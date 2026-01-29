सुखबीर बादल की अफसरों को बड़ी चेतावनी, जेल में मजीठिया से की मुलाकात

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज नाभा जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता

पंजाब डेस्कः शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज नाभा जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि मजीठिया चढ़दी कलां में है और अकाल दल के लिए जेलें कुछ भी नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इससे वे डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक दबाव में झूठे केस दर्ज कर रहे हैं, जबकि जिनके कहने पर यह किया जा रहा है, वे चुनाव से पहले ही गायब हो जाएंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि हमारी सरकार आने पर झूठे केस दर्ज करने वाले अधिकारियों का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठा केस बनाना बहुत बड़ा अपराध है और ऐसा करने वाले अधिकारी इसके लिए तैयार रहें।

गौरतलब है कि तीन बार विधायक रह चुके बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को उनके अमृतसर स्थित घर और अन्य 25 स्थानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई के दौरान डिजिटल उपकरण, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए थे। फिलहाल मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं।