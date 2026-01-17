Main Menu

पंजाब केसरी के समर्थन में उतरे सुखबीर बादल, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 06:56 PM

sukhbir badal support to punjab kesari

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब केसरी के हक में आवाज उठाई है और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब केसरी के हक में आवाज उठाई है और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सरकार प्रेस की आजादी को दबाने की बेतुकी कोशिशें कर रही है।

PunjabKesari

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब केसरी के खिलाफ गैर-कानूनी रेड, विज्ञापनों पर बैन और झूठी बातें बनाना आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के सच के डर को दिखाता है। उन्होंने मीडिया की आजादी को दबाने की ऐसी कायरतापूर्ण कोशिशों की कड़ी निंदा की। साथ ही, उन्होंने पंजाब सरकार से कहा कि ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, पंजाबी इन झूठों को अच्छी तरह समझते हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया, "मैं आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस की आज़ादी को दबाने की उनकी लापरवाही भरी कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ गैर-कानूनी छापे, विज्ञापनों पर रोक और झूठी बातें बनाना सिर्फ आपके सच से डर को दिखाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ: यह सब नहीं चलेगा-पंजाबी झूठ को ठीक से समझते हैं।"

