पंजाब केसरी के समर्थन में उतरे सुखबीर बादल, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब केसरी के हक में आवाज उठाई है और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सरकार प्रेस की आजादी को दबाने की बेतुकी कोशिशें कर रही है।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब केसरी के खिलाफ गैर-कानूनी रेड, विज्ञापनों पर बैन और झूठी बातें बनाना आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के सच के डर को दिखाता है। उन्होंने मीडिया की आजादी को दबाने की ऐसी कायरतापूर्ण कोशिशों की कड़ी निंदा की। साथ ही, उन्होंने पंजाब सरकार से कहा कि ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, पंजाबी इन झूठों को अच्छी तरह समझते हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया, "मैं आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस की आज़ादी को दबाने की उनकी लापरवाही भरी कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ गैर-कानूनी छापे, विज्ञापनों पर रोक और झूठी बातें बनाना सिर्फ आपके सच से डर को दिखाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ: यह सब नहीं चलेगा-पंजाबी झूठ को ठीक से समझते हैं।"

