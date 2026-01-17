सुखपाल खैहरा ने सबूत समेत घेरी आम आदमी पार्टी, आतिशी पर की पर्चा दर्ज करने की मांग

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने दिल्ली विधानसभा के अधिकारित बुलेटिन की कॉपी शेयर करते हुए AAP नेता आतिशी मार्लेना के बयान को लेकर पूरी AAP लीडरशिप को घेरा है।

चंडीगढ़ : कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने दिल्ली विधानसभा के अधिकारित बुलेटिन की कॉपी शेयर करते हुए AAP नेता आतिशी मार्लेना के बयान को लेकर पूरी AAP लीडरशिप को घेरा है। खैहरा ने कहा कि अब जब विधानसभा के रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी है कि LOP आतिशी ने उनके गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, तो आतिशी को बिना शर्त सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है।

खैहरा ने दिल्ली विधानसभा के बुलेटिन की कॉपी दिखाते हुए कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर बहस के दौरान आतिशी मार्लेना ने सिख गुरुओं के खिलाफ अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड विधानसभा कर्मचारी प्रदीप कुमार द्वारा तैयार किया है, जिसमें आतिशी द्वारा कही गई गलत शब्दावली दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी का बयान किसी भी गुरु नानक नाम लेवा सिख के लिए बर्दाश्त से बाहर है।

सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पंजाब पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर उनके समेत परगट सिंह और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पंजाब पुलिस ने मोहाली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के हवाले से इसे 'डॉक्टर्ड' और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का काम बताया था, लेकिन खैहरा ने सवाल उठाया कि मोहाली लैब ने आतिशी का वॉयस सैंपल लिए बिना यह रिपोर्ट कैसे दे दी। उन्होंने दावा किया कि अब दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा दिल्ली की फॉरेंसिक लैब से करवाई गई जांच में यह वीडियो 100 फीसदी असली पाया गया है। खैहरा ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पिछले 11 दिनों से लापता है और अगर वह सच्ची होतीं तो सामने आकर स्पष्टीकरण देतीं।

