राजनीति बदले की हदें पार... सुखपाल खैहरा ने घेरी आम आदमी पार्टी सरकार

पंजाब डेस्क : पंजाब में बदले की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला करते हुए 'लोक आवाज टीवी' का फेसबुक पेज ब्लॉक करने की कड़ी निंदा की है।

बदले की सारी हदें पार

सुखपाल खैहरा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बदले की सारी हदें पार कर दी हैं। उनके मुताबिक, सरकार ने पहले 'लोक आवाज टीवी' के ऑपरेटर मनिंदरजीत सिद्धू के खिलाफ 'कथित तौर पर' झूठी FIR दर्ज की और अब उनका फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है, जिसके करीब 10 लाख (10 लाख) फॉलोअर्स थे। इस कार्रवाई को प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताते हुए खैरा ने कहा कि पंजाब को 'पुलिस स्टेट' में बदल दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है।

