आतिशी मामले को लेकर आज जालंधर में अकाली दल ने किया जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

जालंधर: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी से जुड़े मामले को लेकर आज जालंधर में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली दल के कार्यकर्ता गुरु नानक मिशन चौक पर एकत्र हुए और आम आदमी पार्टी तथा आतिशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह कर रही है और प्रदेश में अराजक हालात पैदा हो रहे हैं। प्रदर्शन के कारण गुरु नानक मिशन चौक पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही और वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा। काफी समय बाद ट्रैफिक व्यवस्था को आंशिक रूप से बहाल किया जा सका। अकाली दल के नेताओं ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की कथित नीतियों और आतिशी के बयान को लेकर पार्टी लगातार विरोध दर्ज कराती रहेगी और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा।

