भूमिका रियल्टी ने फरीदाबाद में परियोजना के वित्तपोषण के लिए जुटाए 170 करोड़ रुपए

12 Jan, 2026
नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी भूमिका रियल्टी ने फरीदाबाद में अपनी नई परियोजना के वित्तपोषण के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और बीजो के रियल एस्टेट ऋण मंच से 170 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि इस धनराशि का उपयोग निर्माण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड ने इस सौदे को संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई।
भूमिका ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) उद्धव पोद्दार ने कहा, ‘‘बुनियादी ढांचे और बढ़ती उपभोक्ता मांग के समर्थन से फरीदाबाद संगठित शहरी विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इसकी पेशकश के कुछ ही हफ्तों के भीतर वित्तीय व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना परियोजना के आधारभूत सिद्धांतों की मजबूती एवं पूंजी निवेश के प्रति हमारे अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाता है।''
आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है जिसमें घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेशकों द्वारा रिकॉर्ड पूंजी निवेश किया गया है। इस परियोजना में हमारा निवेश दृढ़ विश्वास पर आधारित है और हमें इस बाजार की कमी को दूर करने वाले विकास का समर्थन करने पर गर्व है।
आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड और बीजो ने रणनीतिक वित्तपोषण समाधान प्रदान करने वाली एक संरचित ऋण निवेश इकाई के गठन के लिए अपने सहयोग की जून 2022 में घोषणा की थी। इस मंच ने छह शहरों में फैली 13 परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सफलतापूर्वक 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की है जो स्थापित भागीदारों के साथ अनुमोदन के बाद की रियल एस्टेट परियोजनाओं पर केंद्रित है। भूमिका ग्रुप की अनुषंगी कंपनी भूमिका रियल्टी ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और राजस्थान में रिटेल रियल एस्टेट परियोजनाएं विकसित की हैं।