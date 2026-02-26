गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटनिक से की मुलाकात, व्यापार पर हुई चर्चा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। गोयल ने सोशल...

नई दिल्लीः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मेजबानी की। हमारे बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी के विस्तार पर बेहद सार्थक चर्चा हुई।''

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्क आदेश को निरस्त किए जाने के बाद, अमेरिका ने सभी देशों पर 150 दिन के लिए 10 प्रतिशत शुल्क लागू करने की घोषणा की। हालांकि, इसे बाद में बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।