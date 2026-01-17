HDFC बैंक का मुनाफा तीसरी तिमाही में 12% बढ़कर 18,807 करोड़ रुपये हुआ

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 12.17 प्रतिशत बढ़कर 19,807 करोड़ रुपए हो गया। मुंबई मुख्यालय वाले इस बैंक ने पिछले साल इसी अवधि में 17,657 करोड़ रुपए और पिछली सितंबर तिमाही...

मुंबईः निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 12.17 प्रतिशत बढ़कर 19,807 करोड़ रुपए हो गया। मुंबई मुख्यालय वाले इस बैंक ने पिछले साल इसी अवधि में 17,657 करोड़ रुपए और पिछली सितंबर तिमाही में 19,611 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। एकल आधार पर बैंक का लाभ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 11.46 प्रतिशत बढ़कर 18,653.75 करोड़ रुपए हो गया।

शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 6.4 प्रतिशत बढ़कर 32,600 करोड़ रुपए रही, जबकि गैर ब्याज आय 13,250 करोड़ रुपए रही। बैंक ने बताया कि समग्र स्तर पर उसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.35 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त नए श्रम कानूनों को लागू करने के कारण समीक्षाधीन तिमाही के दौरान उसका खर्च 800 करोड़ रुपए बढ़ा।