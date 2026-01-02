Main Menu

रियल एस्टेट में पीई निवेश 2025 में 59% बढ़कर 6.7 अरब डॉलर: सेविल्स इंडिया

02 Jan, 2026

pe investments in real estate to surge 59 to 6 7 billion in 2025

कोलकाताः भारतीय रियल एस्टेट में निजी इक्विटी (पीई) निवेश वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 59 प्रतिशत बढ़कर 6.7 अरब डॉलर हो गया। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। संपत्ति सलाहकार फर्म सेविल्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल पीई निवेश का 76 प्रतिशत विदेशी संस्थागत पूंजी से आया जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वृद्धि में विदेशी निवेशकों की प्रमुख भूमिका रही। इन निवेशों में निजी मार्ग के जरिये इक्विटी अधिग्रहण सौदे, वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा संरचित ऋण और गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) शामिल हैं। 

कार्यालय खंड को सबसे अधिक 2.4 अरब डॉलर का निवेश मिला, जो कुल प्रवाह का 35.3 प्रतिशत है। इसके बाद डेटा सेंटर और आवासीय रियल एस्टेट का स्थान रहा जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 23.2 प्रतिशत और 21 प्रतिशत रही। 

सेविल्स इंडिया में पूंजी बाजार सेवाओं के प्रबंध निदेशक सुमित भाटिया ने कहा, ‘‘स्थिर आर्थिक वृद्धि एवं परिसंपत्ति स्तर पर मजबूत बुनियादी कारकों से भारतीय रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेश ने फिर से गति पकड़ी है।'' उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विदेशी संस्थागत निवेशक, पूंजी निवेश को सहारा देते रहेंगे।

