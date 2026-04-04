PNB अधिकारियों के संघ ने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों की समीक्षा की मांग की

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के संगठन ने बैंक के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर 'स्केल-4' और उससे ऊपर के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पीएनबी अधिकारी संघ का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर...

नई दिल्लीः पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के संगठन ने बैंक के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर 'स्केल-4' और उससे ऊपर के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पीएनबी अधिकारी संघ का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर स्थानांतरण से देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ेगा। 'ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन' ने बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अशोक चंद्रा को लिखे पत्र में कहा है कि 'स्केल-4' स्तर के 1,142 अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं। यह इस स्तर के कुल अधिकारियों की संख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।

संगठन ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन ने तय नीति की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से मुख्य प्रबंधक रैंक के अधिकारियों के तबादले किए हैं जो बैंक की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि बदले की भावना से उठाया गया कदम है। यहां तक कि महिला अधिकारियों को भी राहत नहीं दी गई है। संघ ने बैंक प्रबंधन से इस सख्त रवैये से बचने और संतुलित एवं मानवीय नीति का पालन करने का अनुरोध किया है। पीएनबी में करीब एक लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से 'स्केल-4' स्तर के करीब 4,000 अधिकारी हैं।

