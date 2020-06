पिछले साल जून में शुरू हुई थी सेवा ऐमजॉन इंडिया का कहना है कि ऐमजॉन फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम को भारत में पिछले साल जून में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य पार्ट टाइम काम के अवसर सृजित करना था। इस प्रोग्राम में लोग खुद के बॉस रहते हैं, काम के खुद शेड्यूल बनाते हैं और ऐमजॉन के ग्राहकों को पैकेजेस की डिलीवरी कर प्रति घंटा 120 से 140 रुपए कमा सकते हैं। पिछले साल यह प्रोग्राम देश के 3 शहरों तक ही सीमित था, जिसे अब बढ़ा कर 35 शहरों तक पहुंचाया गया है। कंपनी का दावा है कि इस विस्तार ने मेट्रो शहरों और नॉन-मेट्रो शहरों (Metro and non Metro cities), जैसे रायपुर, हुबली, ग्वालियर और नासिक आदि में लोगों के लिए पार्ट-टाइम काम के हजारों अवसर सृजित किए हैं। ऐमजॉन फ्लेक्स प्रोग्राम के विस्तार से कंपनी की डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में ऐसे समय मदद मिलेगी, जब देशभर के ग्राहक अपने घर पर उत्पादों की ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी अपने घर पर चाहते हैं।

