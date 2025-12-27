मनीष चौहान को AI डिजिटल मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट में उत्कृष्टता के लिए राज्यसभा के पूर्व सदस्य से मिलाअवॉर्ड

Edited By Sahil Kumar, Updated: 27 Dec, 2025 07:55 PM

नोएडा, उत्तर प्रदेशः तेजी से बदलते डिजिटल युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोमेशन और डेटा-ड्रिवन मार्केटिंग व्यवसायों की दिशा तय कर रहे हैं, वहीं मनीष चौहान ने डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

2013 से निरंतर अनुभव के साथ, मनीष चौहान आज Award-Winning AI Digital Marketing Consultant India, AI Digital Marketing Expert India, Digital Marketing Trainer in India और AI SEO Trainer in India के रूप में देशभर में जाने जाते हैं। उनकी यह यात्रा हाल ही में और भी गौरवपूर्ण हुई, जब उन्हें और उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी HikeMyTraffic® तथा नोएडा स्थित डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग संस्थान DIGIPIMS को AI-पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री राशिद अलवी द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित संस्थानों और शिक्षा मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति का प्रतीक भी है।

Panache Softech Pvt. Ltd. और मनीष चौहान का नेतृत्व

मनीष चौहान Panache Softech Pvt. Ltd. के CEO हैं। यह कंपनी HikeMyTraffic®, DIGIPIMS और SkillWint की मातृ कंपनी है। Panache Softech Pvt. Ltd. आधुनिक व्यवसाय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए AI-Driven Website Development, Custom Software Solutions, Artificial Intelligence Applications, Strategic Online Consultancy और End-to-End Digital Transformation Services प्रदान करती है।

HikeMyTraffic® – AI-पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी

मनीष चौहान के नेतृत्व में HikeMyTraffic® एक प्रतिष्ठित AI-पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। यह एजेंसी न केवल भारत में बल्कि UK, USA और Canada जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। अब तक HikeMyTraffic® के माध्यम से 5,000+ क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ दी जा चुकी हैं।

HikeMyTraffic® की प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं:-

- AI-Based SEO & Search Visibility Strategy

- Google Ads & Performance Marketing

- Data-Driven Lead Generation Systems

- Brand Positioning & Digital Authority Building

- Conversion Optimization & Growth Funnels

इस एजेंसी की खासियत यह है कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को केवल ट्रैफिक या क्लिक तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि बिज़नेस आउटकम, जैसे लीड्स, रेवेन्यू और स्केलेबल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है।

DIGIPIMS – AI डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग

DIGIPIMS – Professional Institute of Marketing & Strategy AI डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान करता है। यह संस्थान छात्रों, मार्केटर्स, उद्यमियों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को भविष्य की डिजिटल स्किल्स से लैस करता है। DIGIPIMS का फोकस केवल थ्योरी पर नहीं है, बल्कि रियल-वर्ल्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री केस-स्टडीज़ पर आधारित है। अवॉर्ड समारोह के दौरान HikeMyTraffic® और DIGIPIMS की संयुक्त उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि बिज़नेस और एजुकेशन मिलकर कैसे एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।

SkillWint – फ्यूचर-रेडी टेक्नोलॉजी एजुकेशन

मनीष चौहान की दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है SkillWint। यह अग्रणी स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म छात्रों और प्रोफेशनल्स को आने वाले समय की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करता है। SkillWint पर उपलब्ध ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरी तरह प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री-रिलिवेंट और करियर-ओरिएंटेड हैं। यहाँ Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Digital Marketing, Python Programming, Microsoft 365 Copilot और Blockchain Technology जैसे हाई-डिमांड डोमेन्स में गहन और हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी जाती है।

राष्ट्रीय कॉन्क्लेव और प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति

यह सम्मान FM News द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव “उद्यान – बदलते भारत की तस्वीर” के दौरान प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में देश की अनेक प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

- रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री, दिल्ली)

- जगद्गुरु सतिशाचार्य जी

- आचार्य प्रमोद कृष्णम (श्री कल्कि पीठाधीश्वर)

- ओ.पी. राजभर, सुनील शर्मा और संजय निषाद (कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश)

- रघुराज प्रताप (राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश)

- डॉ. अभिषेक वर्मा (चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, शिवसेना NDA)

- लक्ष्मी सिंह (पुलिस आयुक्त, नोएडा)

- पंकज सिंह और नंद किशोर गुर्जर (विधायक)

- श्री राशिद अलवी, राज्यसभा के पूर्व सदस्य

इसके अतिरिक्त अनिल प्रताप (पूर्व DGP, गुजरात), डॉ. मोहम्मद अमीन, अजय उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट), यति नरसिंहानंद, डॉ. प्रवण शास्त्री, राजकुमार भाटी, नाज़िया इलाही खान सहित अनेक प्रभावशाली चेहरे इस मंच का हिस्सा बने। इतनी प्रतिष्ठित उपस्थिति में मिला सम्मान मनीष चौहान और उनकी संस्थाओं के राष्ट्रीय स्तर पर योगदान की पुष्टि करता है।

अवॉर्ड और उपलब्धियाँ

मनीष चौहान को मिला यह सम्मान केवल एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि उनके AI डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और ट्रेनिंग में निरंतर योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति है। इसके अलावा उनके कार्य और विज़न को BW Businessworld, Hindustan Times, India.com, LiveMint, The Statesman, Inshorts, Mid-Day.com और Dailyhunt जैसे प्रतिष्ठित मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी व्यापक कवरेज मिल चुका है।

विज़न और दर्शन

मनीष चौहान का जीवन मंत्र है – “विद्या दानात् अभिवर्धते”, अर्थात ज्ञान को साझा करने से ही उसका वास्तविक विकास होता है। उनका उद्देश्य निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को फ्यूचर-रेडी, टेक-सेवी और ग्लोबल-लेवल प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार करना है।

मनीष चौहान से जीवन और उद्यमिता के महत्वपूर्ण सबक

Panache Softech Pvt. Ltd. के CEO के रूप में नेतृत्व करते हुए, DIGIPIMS के माध्यम से 15,000+ प्रशिक्षण सत्र देने और HikeMyTraffic® के जरिए 5,000+ अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स को सेवाएँ प्रदान करने के बाद, मनीष चौहान ने कुछ महत्वपूर्ण उद्यमिता सीख साझा की हैं:-

- आइडिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका कार्यान्वयन होता है।

- छोटे स्तर से शुरुआत करना गलत नहीं है, जब तक आप मानसिक, वित्तीय और ज्ञान के रूप में तैयार हों।

- 35 वर्ष की उम्र में, परिवार की ज़िम्मेदारियों के साथ कंपनी शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- हमेशा सोच-समझकर जोखिम लें।

- धैर्य और निरंतरता दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हैं।

- टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इसलिए अगले 5 साल की स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है।

- प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग पर ध्यान दें।

- पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कई समस्याओं का समाधान करता है।

- अच्छा स्वास्थ्य ही वास्तविक और स्थायी संपत्ति है।

- कठिन समय के लिए हमेशा तैयार रहें, खासकर महामारी जैसी परिस्थितियों में वित्तीय योजना बेहद जरूरी है।

- वैल्यूएशन के जाल में न फँसें, असली फोकस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर होना चाहिए।

- हमारा काम प्रकृति और समाज के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए श्रेष्ठता भाव न रखें।

- “Self-Made” व्यक्ति जैसा कुछ नहीं होता। सफलता में टीम, पार्टनर्स, माता-पिता, शुभचिंतक और नेटवर्क का अहम योगदान होता है।

- हमेशा ग्लोबल सोच रखें और अपने आसपास मजबूत नेटवर्क बनाएं।

- निरंतर सीखते रहना जीवनभर की सबसे बड़ी पूंजी है।