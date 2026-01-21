Main Menu

वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत, अब आराम से कटेगा मां काली से कामाख्या तक का सफर

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 10:25 AM

a divine journey on the new vande bharat sleeper

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

A Divine Journey on the New Vande Bharat Sleeper : भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कोलकाता (हावड़ा) को असम (गुवाहाटी/कामाख्या) से जोड़ती है। यह ट्रेन सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली मशीन नहीं, बल्कि दो शक्तिपीठों और दो राज्यों की संस्कृतियों का मिलन है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह सेवा मां काली की धरती को मां कामाख्या की पावन भूमि से जोड़ रही है।

इस नई ट्रेन की खास बातें

सफर हुआ छोटा
हावड़ा और कामाख्या के बीच की दूरी अब लगभग 14 घंटे में तय होगी, जिससे यात्रियों के करीब 2.5 से 3 घंटे बचेंगे।

फ्लाइट जैसी सुविधाएं
यह पूरी तरह वातानुकूलित (Full AC) ट्रेन है। इसमें यात्रियों को विमान जैसी सुख-सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि सेंसर आधारित दरवाजे, आधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स और फर्स्ट एसी के यात्रियों के लिए शॉवर की सुविधा।

सुरक्षा सर्वोपरि
ट्रेन में कवच, सीसीटीवी निगरानी और अग्निशमन की उन्नत व्यवस्था की गई है।

भोजन का स्वाद
इस सफर में यात्रियों को बंगाल और असम के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा।

