Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | वृषभ राशिफल 15 फरवरी 2026: आज हर दिल अजीज रहेंगे वृषभ राशिफल वाले लेकिन...

वृषभ राशिफल 15 फरवरी 2026: आज हर दिल अजीज रहेंगे वृषभ राशिफल वाले लेकिन...

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 01:57 PM

aaj ka vrishabh rashifal

Taurus Daily Horoscope Today in Hindi वृषभ राशिफल 15 फरवरी 2026: वृषभ राशि के स्वामी ग्रह Venus (शुक्र) हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता और व्यावहारिकता का संकेत...

Taurus Daily Horoscope Today in Hindi वृषभ राशिफल 15 फरवरी 2026: वृषभ राशि के स्वामी ग्रह Venus (शुक्र) हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता और व्यावहारिकता का संकेत दे रहा है। आप अपने कार्यों को धैर्य और समझदारी से पूरा करेंगे, जिससे सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आज आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण रहेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। हालांकि, जिद और अति आत्मविश्वास से बचना जरूरी है।

करियर और व्यवसाय
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा संभव है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। इंटरव्यू में सफलता के योग हैं।

ज्योतिषीय सलाह: कार्य शुरू करने से पहले शुक्र मंत्र का स्मरण करें।

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्चों से बचें। विलासिता पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना होगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें। शुक्र के प्रभाव से आकर्षण बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकियां आएंगी।

परिवार और सामाजिक जीवन
घर का माहौल सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
किसी पारिवारिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा।

शिक्षा और प्रतियोगिता
छात्रों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है। जो विद्यार्थी कला, संगीत या फैशन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले, थायरॉइड या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है। मीठे और तले हुए भोजन से परहेज करें। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।

आज का शुभ अंक, रंग और दिशा
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद और गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
शुभ समय: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक

विशेष ज्योतिषीय संकेत
आज चंद्रमा की स्थिति आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूत करेगी। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। शुक्र की कृपा से प्रेम और धन दोनों में संतुलन बना रहेगा। जिद और हठ से बचना जरूरी है। लचीला रवैया अपनाने से सफलता मिलेगी।

आज का उपाय
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। "ॐ शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें।

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता, प्रेम और आर्थिक सुधार का संकेत दे रहा है। धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे। रिश्तों में मधुरता और करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं। संयम बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!