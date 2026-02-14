PM Kisan 22nd Installment: इंतजार की घड़ियां खत्म! इस दिन आ सकती है 22वीं किस्त, लेकिन इन 4 गलतियों से अटक सकते हैं आपके ₹2000

Main Menu

देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त (22nd Installment) का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स और कृषि मंत्रालय के संकेतों के अनुसार, सरकार फरवरी 2026 के अंतिम...

नई दिल्ली: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त (22nd Installment) का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स और कृषि मंत्रालय के संकेतों के अनुसार, सरकार फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि, इस खुशी के बीच लाखों किसानों के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है—नियमों में सख्ती के कारण इस बार भारी संख्या में लाभार्थियों के नाम लिस्ट से काटे जा सकते हैं।

क्यों रुक सकती है आपकी किस्त? ये हैं 4 मुख्य कारण
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शिता और सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। यदि आपके स्टेटस में निम्नलिखित कमियां हैं, तो पैसा नहीं आएगा:

  1. e-KYC पेंडिंग: यदि आपने अभी तक बायोमेट्रिक या आधार आधारित ओटीपी के जरिए अपना केवाईसी (e-KYC) पूरा नहीं किया है, तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी।
  2. भू-सत्यापन (Land Seeding): सबसे बड़ी रुकावट लैंड सीडिंग को लेकर आ रही है। यदि आपके रिकॉर्ड में जमीन का सत्यापन 'No' दिख रहा है, तो आप पात्र होते हुए भी वंचित रह जाएंगे।
  3. आधार-बैंक अकाउंट लिंकिंग: किस्त का पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाता है। इसके लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना और डीबीटी विकल्प 'Enabled' होना अनिवार्य है।
  4. डेटा में गलती: आवेदन फॉर्म में नाम की स्पेलिंग, जेंडर या आधार नंबर में जरा सी भी त्रुटि होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है।

अपना स्टेटस कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
किस्त आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका डेटा सही है:

  • आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ के बटन पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अब स्क्रीन पर देखें कि e-KYC, Land Seeding और Aadhar Bank Account Seeding के सामने हरे रंग में 'YES' लिखा है या नहीं। यदि कहीं भी 'NO' है, तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

 अपात्र किसानों से होगी वसूली (Recovery)

सरकार केवल नई किस्तें ही नहीं रोक रही, बल्कि उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है जो गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे।

इनकम टैक्स पेयर्स: यदि परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है, तो वह अपात्र है।

सरकारी पद: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सरकारी पेंशनभोगी (₹10,000 से अधिक पेंशन) इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
गलत तरीके से ली गई राशि को वापस करने के लिए पोर्टल पर 'Online Refund' की सुविधा भी दी गई है।

सहायता के लिए यहां करें संपर्क
यदि आपकी किस्त पिछली बार भी रुकी थी या कोई अन्य तकनीकी समस्या है, तो आप आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, pmkisan-ict@gov.in पर मेल भी किया जा सकता है।

