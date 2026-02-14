No Alchohol : बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें, इस राज्य व्रिकेताओं ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Parveen Kumar,Updated: 14 Feb, 2026 08:53 PM
जयपुर में 16 फरवरी से शराब की दुकानें बंद रहने की संभावना है। शहर के शराब विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों के बीच हलचल तेज हो गई है।
विक्रेताओं का कहना है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर उचित सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हड़ताल के दौरान शहर की सभी अधिकृत शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। खबर अपडेट की जा रही है...