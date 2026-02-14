No Alchohol : बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें, इस राज्य व्रिकेताओं ने लिया बड़ा फैसला

Main Menu

14 Feb, 2026

no alcohol all liquor shops will remain closed

जयपुर में 16 फरवरी से शराब की दुकानें बंद रहने की संभावना है। शहर के शराब विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों के बीच हलचल तेज हो गई है।

नेशनल डेस्क : जयपुर में 16 फरवरी से शराब की दुकानें बंद रहने की संभावना है। शहर के शराब विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों के बीच हलचल तेज हो गई है।

विक्रेताओं का कहना है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर उचित सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हड़ताल के दौरान शहर की सभी अधिकृत शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। खबर अपडेट की जा रही है...

