Aaj Ka Good Luck (15th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 15 Mar, 2026 05:30 AM

Aaj Ka Good Luck 15 March 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे भाग्य, कार्य और दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही समय पर किए गए छोटे-छोटे उपाय और लकी चार्म कई बार भाग्य को मजबूत बना देते हैं। 15 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए...

Aaj Ka Good Luck 15 March 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे भाग्य, कार्य और दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही समय पर किए गए छोटे-छोटे उपाय और लकी चार्म कई बार भाग्य को मजबूत बना देते हैं। 15 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं आज 12 राशियों के लिए क्या है गुडलक टिप्स और ज्योतिषीय उपाय।

आज के लिए खास ज्योतिषीय सलाह

अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो, तो सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से भी ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है।

मेष राशि (Aries)

आज आपके लिए ऊर्जा से भरा दिन रह सकता है। कामकाज में नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं।

Lucky Charm: लाल रंग की वस्तु

उपाय: हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

आर्थिक मामलों में आज थोड़ी राहत मिल सकती है। किसी पुराने काम का लाभ मिल सकता है।

Lucky Charm: चांदी का सिक्का

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपके लिए नए संपर्क बनाने का अच्छा समय है। करियर से जुड़ी नई जानकारी मिल सकती है।

Lucky Charm: हरे रंग का रूमाल

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

आज भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। परिवार से सहयोग मिलेगा।

Lucky Charm: सफेद वस्त्र या मोती

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

आज आत्मविश्वास के साथ किए गए काम में सफलता मिल सकती है। सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है।

Lucky Charm: पीले रंग की वस्तु

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है।

Lucky Charm: तुलसी का पत्ता

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें और पीली दाल दान करें।

तुला राशि (Libra)

रिश्तों में मधुरता बनी रह सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

Lucky Charm: गुलाबी रंग की वस्तु

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है।

Lucky Charm: लाल धागा

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। यात्रा या नए काम की शुरुआत के योग बन सकते हैं।

Lucky Charm: पीला रुमाल

उपाय: केले के पेड़ में जल अर्पित करें।

मकर राशि (Capricorn)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

Lucky Charm: काले तिल

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। नए विचारों से लाभ मिलने के संकेत हैं।

Lucky Charm: नीले रंग की वस्तु

उपाय: जरूरतमंद लोगों को काले कपड़े दान करें।

मीन राशि (Pisces)

आज आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

Lucky Charm: हल्दी का टुकड़ा

उपाय: भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें।