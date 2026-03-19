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Aaj Ka Good Luck (20th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 08:03 AM

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Aaj Ka Good Luck (20th March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 20 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण विशेष फलदायक है। मीन राशि में ग्रहों की सक्रियता जीवन में परिवर्तन और अवसर दोनों ला रही है। आज का दिन सही उपाय करने से भाग्य को मजबूत करने का...

Aaj Ka Good Luck (20th March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 20 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण विशेष फलदायक है। मीन राशि में ग्रहों की सक्रियता जीवन में परिवर्तन और अवसर दोनों ला रही है। आज का दिन सही उपाय करने से भाग्य को मजबूत करने का है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय—

विशेष गुडलक टिप्स (सभी राशियों के लिए)
सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दें।
माता-पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लें।
नवरात्रि में पूजा-पाठ और दान करें।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: आर्थिक लाभ और नए अवसर
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके काम पूरे होंगे।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: पारिवारिक सुख और स्थिरता
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
धैर्य रखने से आज आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: करियर में सफलता
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
नई योजनाएं सफल होंगी और भाग्य साथ देगा।

कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: मानसिक शांति और संतुलन
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से लाभ मिलेगा।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
आज आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में प्रगति
उपाय: हरी मूंग का दान करें।
मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: प्रेम और संबंधों में मजबूती
उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।
रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: छिपे हुए अवसर
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: भाग्य का पूरा साथ
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
विदेश या शिक्षा से जुड़े लाभ मिल सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: धन और स्थिरता
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नए अवसर और सफलता
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।
सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
मन शांत रहेगा और निर्णय सही होंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

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