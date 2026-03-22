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Aaj Ka Good Luck (23rd March 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 05:31 AM

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर नया दिन अपने साथ ग्रहों की एक नई ऊर्जा लेकर आता है। 23 मार्च 2026 का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो धैर्य और सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

Aaj Ka Good Luck (23rd March 2026) : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर नया दिन अपने साथ ग्रहों की एक नई ऊर्जा लेकर आता है। 23 मार्च 2026 का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो धैर्य और सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज चंद्रमा और गुरु की शुभ स्थिति कई राशियों के लिए गोल्डन चांस लेकर आई है। तो आइए जानते हैं, आज आपकी राशि के पिटारे में क्या है और कौन सा छोटा सा उपाय आपका गुड लक जगा सकता है।

मेष (Aries)
आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। ऑफिस में आपके काम को नई पहचान मिलेगी।

शुभ संकेत: किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ।

गुडलक उपाय: घर से निकलने से पहले थोड़ा शहद चखें।

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वृषभ (Taurus)
आज का दिन अपनों के साथ समय बिताने का है। घर की साज-सज्जा पर खर्च कर सकते हैं।

शुभ संकेत: शाम तक कोई प्रिय अतिथि घर आ सकता है।

गुडलक उपाय: सफेद रुमाल अपनी जेब में रखें।

मिथुन (Gemini)
विद्यार्थियों और लेखकों के लिए आज का दिन शानदार है। कोई नई योजना फलीभूत होगी।

शुभ संकेत: नए व्यापारिक संपर्क बनने के योग।

गुडलक उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क (Cancer)
पिछले कुछ दिनों का तनाव आज खत्म होगा। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।

शुभ संकेत: लंबे समय से अटका हुआ सरकारी काम पूरा होगा।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)
आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।

शुभ संकेत: समाज में मान-सम्मान बढ़ने का समाचार मिलेगा।

गुडलक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)
आज आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा।

शुभ संकेत: किसी महिला मित्र के सहयोग से बड़ा लाभ।

गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)
आज का दिन साथी के साथ मधुरता बढ़ाने वाला है। अविवाहितों के लिए विवाह के योग हैं।

शुभ संकेत: पार्टनर की ओर से कोई सुखद उपहार।

गुडलक उपाय: चंदन का इत्र लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)
विरोधी आज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी।

शुभ संकेत: रुके हुए धन की वापसी।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)
आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना 90% से ज्यादा है।

शुभ संकेत: अचानक किसी यात्रा का योग, जो लाभकारी होगी।

गुडलक उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)
आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। करियर में स्थिरता का अहसास होगा।

शुभ संकेत: संतान पक्ष से कोई गर्व करने वाली खबर।

गुडलक उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)
कला और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'बम्पर' साबित होगा।

शुभ संकेत: किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलना।

गुडलक उपाय: पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें।

मीन (Pisces)
आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। 'लॉटरी' या पैतृक संपत्ति के योग हैं।

शुभ संकेत: सुबह उठते ही किसी शुभ समाचार की प्राप्ति।

गुडलक उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

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