Aaj Ka Good Luck (26th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 26 Mar, 2026 05:30 AM

Aaj Ka Good Luck (26th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 26 मार्च 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी है, जिससे शुभ ऊर्जा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता...

Aaj Ka Good Luck (26th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 26 मार्च 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी है, जिससे शुभ ऊर्जा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और प्रभावशाली उपाय:

आज के विशेष उपाय (Special Upay for Good Luck)

अष्टमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें।

“ॐ दुर्गायै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

घर में घी का दीपक जलाएं।

जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें।

मेष राशि (Aries)

गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन लाभ संभव

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

गुडलक: करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारी

उपाय: माता दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

गुडलक: नई योजनाओं में सफलता

उपाय: हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी की पूजा करें।

कर्क राशि (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति

उपाय: चावल का दान करें।

सिंह राशि (Leo)

गुडलक: सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

गुडलक: आर्थिक लाभ और कार्य सिद्धि

उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।

तुला राशि (Libra)

गुडलक: रिश्तों में मधुरता

उपाय: इत्र या सुगंध का प्रयोग करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक: साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि

उपाय: लाल फूल चढ़ाकर मां दुर्गा की पूजा करें।

धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक: यात्रा से लाभ और नए अवसर

उपाय: पीले वस्त्र पहनें और गुरु मंत्र का जाप करें।

मकर राशि (Capricorn)

गुडलक: मेहनत का पूरा फल मिलेगा

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक: नए संपर्क बनेंगे

उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

गुडलक: धन लाभ और खुशखबरी

उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और पीला प्रसाद चढ़ाएं।