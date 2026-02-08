आज का पंचांग- 8 फरवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 08 Feb, 2026 07:40 AM

फाल्गुन कृष्ण तिथि सप्तमी (8-9 मध्य रात 5.02 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 26, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 19 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 19, सूर्योदय: प्रात: 7.19 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.05 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: स्वाति (8-9 मध्य रात 5.03 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र विशाखा, योग: गण्ड (8-9 मध्य रात 12.08 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा: तुला राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (बाद दोपहर 3.58 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा तुला में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

