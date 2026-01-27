आज का पंचांग- 27 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 27 Jan, 2026 07:40 AM

Aaj Ka Panchang: 27 जनवरी 2026, मंगलवार माघ शुक्ल तिथि नवमी (सायं 7.06 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

Aaj Ka Panchang: 27 जनवरी 2026, मंगलवार माघ शुक्ल तिथि नवमी (सायं 7.06 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 14, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 7 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 7, सूर्योदय: प्रात: 7.27 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.54 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: भरणी (पूर्व दोपहर 11.09 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र कृतिका, योग: शुक्ल (27-28 मध्य रात 3.13 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा: मेष राशि पर (सायं 4.45 तक) तथा तदोपरांत वृष राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: मासिक कार्तिगाई और माघ गुप्त नवरात्रा समाप्त।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मेष में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में