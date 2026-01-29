आज का पंचांग- 29 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 29 Jan, 2026 07:49 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 29 जनवरी 2026, गुरुवार माघ शुक्ल तिथि एकादशी (दोपहर 1.56 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 16, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 9 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 9, सूर्योदय: प्रात: 7.26 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.56 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रोहिणी (प्रात: 7.32 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मृगशिर, योग: ऐन्द्र (रात 8.28 तक) तथा तदोपरांत योग वैधृति, चंद्रमा: वृष राशि पर (सायं 6.31 तक) तथा तदोपरांत मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (दोपहर 1.56 तक) दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: जया एकादशी व्रत, भीष्म द्वादशी।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा वृष में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में