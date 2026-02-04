Main Menu

आज का पंचांग- 4 फरवरी, 2026

Edited By Updated: 04 Feb, 2026 07:53 AM

Aaj Ka Panchnag: 4 फरवरी 2026, बुधवार फाल्गुन कृष्ण तिथि तृतीया (4-5 मध्य रात 12.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी

Aaj Ka Panchnag: 4 फरवरी 2026, बुधवार फाल्गुन कृष्ण तिथि तृतीया (4-5 मध्य रात 12.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी 

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 22, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 15 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 15, सूर्योदय: प्रात: 7.22 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.01 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी (रात 10.13 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग: अतिगंड (4-5 मध्य रात 12.55 तक) तथा तदोपरांत योग सुकर्मा, चंद्रमा: सिंह राशि पर (4-5 मध्य रात 4.20 तक) तथा तदोपरांत कन्या राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (दोपहर 12.25 से लेकर 4-5 मध्य रात 12.10 तक)।  दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: शब-ए-बारात (मुस्लिम)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में
चन्द्रमा सिंह में 
मंगल मकर में
बुध कुंभ  में
गुरु मिथुन में
शुक्र मकर में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

