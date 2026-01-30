आज का पंचांग- 30 जनवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 30 Jan, 2026 07:42 AM

माघ शुक्ल तिथि द्वादशी (पूर्व दोपहर 11.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी। विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 10

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 10, सूर्योदय: प्रात: 7.26 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.57 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: आर्द्रा (30-31 मध्य रात 3.28 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुनर्वसु, योग: वैधृति (सायं 4.59 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: प्रदोष व्रत, तिल द्वादशी, गांधी बलिदान दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में