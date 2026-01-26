आज का पंचांग- 26 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 26 Jan, 2026 07:27 AM

Aaj Ka Panchang: 26 जनवरी 2026, सोमवार माघ शुक्ल तिथि अष्टमी (रात 9.19 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 13, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 6 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 6, सूर्योदय: प्रात: 7.28 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.53 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: अश्विनी ( दोपहर 12.33 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र भरणी, योग: साध्य (प्रात: 9.12 तक) तथा तदोपरांत योग शुभ, चंद्रमा: मेष राशि पर (पूरा दिन-रात), दोपहर 12.33 तक जन्मे बच्चे को अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (प्रात: 10.15 तक), दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: भीष्माष्टमी, गणतंत्र दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मेष में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में