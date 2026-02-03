आज का पंचांग- 3 फरवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 03 Feb, 2026 07:43 AM

फाल्गुन कृष्ण तिथि द्वितीया (3-4 मध्य रात 12.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया। विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 21, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 14 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 14, सूर्योदय: प्रात: 7.23 बजे

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 21, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 14 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 14, सूर्योदय: प्रात: 7.23 बजे, सूर्यास्त: सायं छह बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मघा (रात 10.11 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग: शोभन (3-4 मध्य रात 2.39 तक) तथा तदोपरांत योग अतिगंड, चंद्रमा: सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात), रात 10.11 तक जन्मे बच्चे को मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा सिंह में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में