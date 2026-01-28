आज का पंचांग- 28 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 28 Jan, 2026 07:23 AM

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 28 जनवरी 2026, बुधवार माघ शुक्ल तिथि दशमी (सायं 4.37 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी। विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 8 (माघ), हिजरी साल 1447

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 8 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 8, सूर्योदय: प्रात: 7.27 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.55 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: कृतिका (प्रात: 9.27 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रोहिणी, योग: ब्रह्म (रात 11.54 तक) तथा तदोपरांत योग ऐन्द्र, चंद्रमा: वृष राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (28-29 मध्य रात 3.17 पर)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: लाला लाजपत राय जयन्ती।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा वृष में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में