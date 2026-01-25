आज का पंचांग- 25 जनवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 07:42 AM

Aaj Ka Panchang: माघ शुक्ल तिथि सप्तमी (रात 11.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी। विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 5, सूर्योदय: प्रात: 7.28 बजे, सूर्यास्त: सायं...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Aaj Ka Panchang: माघ शुक्ल तिथि सप्तमी (रात 11.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 5, सूर्योदय: प्रात: 7.28 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.52 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रेवती ( दोपहर 1.36 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: सिद्ध (पूर्व दोपहर 11.46 तक) तथा तदोपरांत योग साध्य, चंद्रमा: मीन राशि पर (दोपहर 1.36 तक) तथा तदोपरांत मेष राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक रहेगी (दोपहर 1.36 तक), दोपहर 1.36 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा शुरू (11.11 पर)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, पुत्र आरोग्य व्रत, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मर्यादा महोत्सव (जैन), हिमाचल स्टेटहुड डे।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मीन में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में



