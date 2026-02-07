आज का पंचांग- 7 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 07 Feb, 2026 07:31 AM

Aaj Ka Panchang: 7 फरवरी 2026, शनिवार फाल्गुन कृष्ण तिथि षष्ठी (7-8 मध्य रात 2.55 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 25, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 18 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 18, सूर्योदय: प्रात: 7.20 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.04 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: चित्रा (7-8 मध्य रात 2.29 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र स्वाति, योग: शूल (रात 11.41 तक) तथा तदोपरांत योग गण्ड, चंद्रमा: कन्या राशि पर (दोपहर 1.22 तक) तथा तदोपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा शुरू होगी (7-8 मध्य रात 2.55 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा कन्या में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में