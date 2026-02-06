आज का पंचांग- 6 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 06 Feb, 2026 07:08 AM

Aaj Ka Panchang: 6 फरवरी 2026, शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण तिथि पंचमी (6-7 मध्य रात 1.19 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 17 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 7.21 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.03 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: हस्त (6-7 मध्य रात 12.24 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र चित्रा, योग: धृति (रात 11.37 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा: कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा कन्या में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

