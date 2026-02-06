Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




आज का पंचांग- 6 फरवरी, 2026

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 07:08 AM

aaj ka panchang

Aaj Ka Panchang: 6 फरवरी 2026, शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण तिथि पंचमी (6-7 मध्य रात 1.19 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी।

Aaj Ka Panchang: 6 फरवरी 2026, शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण तिथि पंचमी (6-7 मध्य रात 1.19 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी। 

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 17 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 7.21 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.03 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: हस्त (6-7 मध्य रात 12.24 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र चित्रा, योग: धृति  (रात 11.37 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा:  कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात)।  दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक।

PunjabKesari Aaj Ka Panchang

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Aaj Ka Panchang

सूर्य मकर में
चन्द्रमा कन्या में 
मंगल मकर में
बुध कुंभ  में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

PunjabKesari Aaj Ka Panchang

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!