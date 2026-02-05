आज का पंचांग- 5 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Feb, 2026 07:27 AM
Aaj Ka Panchang: 5 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन कृष्ण तिथि चतुर्थी (5-6 मध्य रात 12.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
Aaj Ka Panchang: 5 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन कृष्ण तिथि चतुर्थी (5-6 मध्य रात 12.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 23, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 16 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 16, सूर्योदय: प्रात: 7.22 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.02 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी (रात 10.58 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र हस्त, योग: सुकर्मा (5-6 मध्य रात 12.04 तक) तथा तदोपरांत योग धृति, चंद्रमा: कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री गणेश चतुर्थी व्रत।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मकर में
चन्द्रमा कन्या में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मकर में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ