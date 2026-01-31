आज का पंचांग- 31 जनवरी, 2026

Aaj Ka Panchang: 31 जनवरी 2026, शनिवार माघ शुक्ल तिथि त्रयोदशी (प्रात: 8.26 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी (जो क्षय हो गई है)

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 11 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 11, सूर्योदय: प्रात: 7.25 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.58 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुनर्वसु (31 जनवरी-1 फरवरी मध्य रात 1.34 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुष्य, योग: विष्कुंभ (दोपहर 1.34 तक) तथा तदोपरांत योग प्रीति, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (रात 8.01 तक) तथा तदोपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा शुरू होगी (1 फरवरी प्रात: 5.53 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: मेला जैसलमेर (राजस्थान) प्रारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :- सूर्य मकर में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में