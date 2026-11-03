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आज का पंचांग- 3 नवंबर, 2026

Edited By Updated: 03 Nov, 2026 01:40 PM

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Aaj Ka Panchang: 3 नवम्बर 2026, मंगलवार कार्तिक कृष्ण तिथि नवमी (पूर्व दोपहर 11.55 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

Aaj Ka Panchang: 3 नवम्बर 2026, मंगलवार कार्तिक कृष्ण तिथि नवमी (पूर्व दोपहर 11.55 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत्  2083, कार्तिक प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 12 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 22, सूर्योदय प्रात: 6.49 बजे, सूर्यास्त सायं 5.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र मघा (3-4 मध्य रात 3.27 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग शुक्ल (प्रातः 9.54 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात), 3-4 मघा रात 3.27 तक जन्मे बच्चे को मध्य नक्षत्र की पूजा लगेगी। भद्रा शुरू होगी (रात 11.29 पर)। दिशा शूल:  उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक।

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सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

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चन्द्रमा सिंह में 
मंगल कर्क में
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केतु सिंह में

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