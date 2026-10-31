आज का पंचांग- 31 अक्टूबर, 2026

Edited By Sarita Thapa, Updated: 31 Oct, 2026 07:38 AM

आज दिन है शनिवार का, दिनांक 31 अक्टूबर 2026, कृष्ण पक्ष। हिंदू मास कार्तिक तिथि षष्ठी नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा, आज का योग है सिद्ध और करण वणिज। आज के खास दिन पर सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्र मिथुन राशि में रहेंगे।

Aaj Ka Panchang : 31 अक्तूबर 2026, शनिवार कार्तिक कृष्ण तिथि षष्ठी (सायं 4.58 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी।

विक्रमी सम्वत् 2083, कार्तिक प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 9 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 19, सूर्योदय प्रात: 6.46 बजे, सूर्यास्त सायं 5.36 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र आर्द्रा (प्रातः 7.12 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुनर्वसु, योग सिद्ध (सायं 5.32 तक) तथा तदोपरांत योग साध्य, चंद्रमा मिथुन राशि पर (31 अक्तूबर-1 नवम्बर मध्य रात 12.01 तक) तथा तदोपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (सायं 4.58 से लेकर 31 अक्तूबर-1 नवम्बर मध्य रात 3.55 तक)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल प्रातः नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : स्कंद षष्ठी व्रत, सरदार पटेल जयंती, इंदिरा गांधी बलिदान दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य तुला में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल कर्क में

बुध तुला में

गुरु कर्क में

शुक्र तुला में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

