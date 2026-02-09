आपका राशिफल- 9 फरवरी 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए जोश और उत्साह से भरा रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। आत्मबल मजबूत होगा और लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए जोश और उत्साह से भरा रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। आत्मबल मजबूत होगा और लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक मतभेद संभव हैं, लेकिन संवाद से समाधान निकल सकता है। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रह सकती है। थोड़ी मानसिक दबाव की स्थिति रहेगी, लेकिन आपकी सूझबूझ से परिस्थितियां संभल जाएंगी। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी या व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों के साथ बाहर घूमने या खरीदारी का योग बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन प्रयास सफल रहेंगे। थोड़ी शारीरिक थकान संभव है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संयम जरूरी है। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें और संतुलन बनाए रखें। निजी और पेशेवर जीवन में तालमेल जरूरी रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचें। पुराने मित्रों से बातचीत फायदेमंद साबित हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। भावनाओं में बहने से बचें। किसी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को लाभकारी सौदे मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने या घूमने का अवसर मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर जोड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। दोस्तों के साथ मनोरंजन का मौका मिल सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना है। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है। शांत रहें और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। प्रेम संबंधों में सुधार के योग हैं। खानपान और नींद पर विशेष ध्यान दें।

