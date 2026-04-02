आपका राशिफल- 2 अप्रैल 2026

Edited By Sarita Thapa,Updated: 02 Apr, 2026 08:43 AM
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा।
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कोई भी निर्णय जल्दबाज़ी में लेने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृष राशि वालों आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है। विद्यार्थियों का रुझान रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ेगा। परिवार में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
मिथुन राशि वालों आज का दिन साधारण रहेगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, साथ में समय बिताने का मौका मिल सकता है। नौकरी में नए अवसर सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को और मेहनत करनी होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा जा सकता है। घरेलू कामों में व्यस्तता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आएगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के काम में संतुलन बना रहेगा। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें।
तुला राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभ देने वाला साबित हो सकता है। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में कोई अच्छी डील मिल सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें।
धनु राशि वालों आज का दिन संतुलित रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य सही रहेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे। सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशियां बढ़ेंगी। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करने से बचें।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार को विस्तार देने का विचार कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बाहर का भोजन करने से बचें।
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