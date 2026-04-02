Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज का दिन किन राशियों के लिए है शुभ, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Daily horoscope : आज का दिन किन राशियों के लिए है शुभ, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 08:44 AM

aaj ka rashifal

Horoscope Today 2nd April 2026 आज का राशिफल 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): आज हनुमान जयंती और पूर्णिमा का दिन होने से आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रबल है। आइए सभी 12 राशियों का संक्षिप्त राशिफल देखें:

Horoscope Today 2nd April 2026 आज का राशिफल 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): आज हनुमान जयंती और पूर्णिमा का दिन होने से आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रबल है। आइए सभी 12 राशियों का संक्षिप्त राशिफल देखें:

आज का विशेष उपाय:
हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल अर्पित करें, सभी बाधाएं दूर होंगी।

मेष (Aries)
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। धन लाभ के योग हैं।

वृषभ (Taurus)
परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। खर्च बढ़ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें।

मिथुन (Gemini)
नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क (Cancer)
करियर में उन्नति के संकेत हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह (Leo)
भाग्य साथ देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या (Virgo)
आज सावधानी से काम करें। विवाद से बचें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।

Tarot Card Rashifal (2nd April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

आज का राशिफल 2 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

लव राशिफल 2 अप्रैल- मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं

Aaj Ka Good Luck (2nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी। साझेदारी में लाभ होगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक (Scorpio)
काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है।

धनु (Sagittarius)
आज का दिन शुभ है। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। नई शुरुआत कर सकते हैं।

मकर (Capricorn)
परिवार में सुख-शांति रहेगी। घर से जुड़े काम पूरे होंगे। निवेश सोच-समझकर करें।

कुंभ (Aquarius)
संवाद से लाभ होगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा संभव है।

मीन (Pisces)
धन लाभ के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

Mesh Rashifal 2 April : 2 अप्रैल को मेष राशि रहें अलर्ट, ग्रहों ने दिया सावधानी का संकेत

Vrish Rashifal 2 April :  धन वर्षा या सावधानी ? आर्थिक मोर्चे पर वृष राशि के लिए बड़ी भविष्यवाणी

Mithun Rashifal 2 April : सफलता का गुप्त मंत्र, आज मिथुन राशि वालों को करना चाहिए यह एक विशेष उपाय

Kark Rashifal 2 April : व्यापार में बड़ी छलांग, व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला रहेगा आज का दिन

Singh Rashifal 2 April : सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सिंह राशि वाले आज इन गलतियों से बचें ?

Kanya Rashifal 2 April : सितारों की चाल, कन्या के नाम, जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य

Tula Rashifal 2 April :  किस्मत का ताला खुलेगा आज, जानें तुला राशि के लिए 2 अप्रैल का शुभ संकेत

Vrishchik Rashifal 2 April : बेरोजगारों को राहत, 2 अप्रैल को वृश्चिक राशि के लिए नौकरी के नए अवसर

Dhanu Rashifal 2 April : पुराने दोस्त, नई यादें, आज धनु राशि वालों की होगी किसी खास से मुलाकात
 
Makar Rashifal 2 April : 2 अप्रैल राशिफल, मकर राशि वालों के लिए पैसों का उतार-चढ़ाव वाला दिन

Kumbh Rashifal 2 April : 2 अप्रैल को कुम्भ राशि के लिए आर्थिक सरप्राइज का दिन

Meen Rashifal 2 April : 2 अप्रैल को मीन राशि की जेब पर ग्रहों की नजर, पैसा टिकेगा या जाएगा ?

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!