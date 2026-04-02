Daily horoscope : आज का दिन किन राशियों के लिए है शुभ, पढ़ें पूरा भविष्यफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Apr, 2026 08:44 AM
Horoscope Today 2nd April 2026 आज का राशिफल 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): आज हनुमान जयंती और पूर्णिमा का दिन होने से आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रबल है। आइए सभी 12 राशियों का संक्षिप्त राशिफल देखें:
Horoscope Today 2nd April 2026 आज का राशिफल 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): आज हनुमान जयंती और पूर्णिमा का दिन होने से आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रबल है। आइए सभी 12 राशियों का संक्षिप्त राशिफल देखें:
आज का विशेष उपाय:
हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल अर्पित करें, सभी बाधाएं दूर होंगी।
मेष (Aries)
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। धन लाभ के योग हैं।
वृषभ (Taurus)
परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। खर्च बढ़ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें।
मिथुन (Gemini)
नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।
कर्क (Cancer)
करियर में उन्नति के संकेत हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
सिंह (Leo)
भाग्य साथ देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
कन्या (Virgo)
आज सावधानी से काम करें। विवाद से बचें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।
तुला (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी। साझेदारी में लाभ होगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio)
काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है।
धनु (Sagittarius)
आज का दिन शुभ है। शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। नई शुरुआत कर सकते हैं।
मकर (Capricorn)
परिवार में सुख-शांति रहेगी। घर से जुड़े काम पूरे होंगे। निवेश सोच-समझकर करें।
कुंभ (Aquarius)
संवाद से लाभ होगा। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा संभव है।
मीन (Pisces)
धन लाभ के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।