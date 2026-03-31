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Tula Rashifal 2 April :  किस्मत का ताला खुलेगा आज, जानें तुला राशि के लिए 2 अप्रैल का शुभ संकेत

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 02:30 AM

tula rashifal 2 april

Tula Rashifal 2 April : 2 अप्रैल 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक "स्वर्ण युग" की शुरुआत जैसा प्रतीत हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो वैभव, सुख-सुविधा और प्रेम का प्रतीक है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके...

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Tula Rashifal 2 April : 2 अप्रैल 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक "स्वर्ण युग" की शुरुआत जैसा प्रतीत हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो वैभव, सुख-सुविधा और प्रेम का प्रतीक है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके जीवन में लंबे समय से बंद पड़े किस्मत के ताले खुलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि वाले अपने संतुलित स्वभाव  के लिए जाने जाते हैं, और आज यही संतुलन आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके करियर, वित्त, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष संकेत लेकर आया है।

क्या कहता है आपका सितारा ?
आज के दिन तुला राशि वालों के लिए भाग्य उदय के योग बन रहे हैं।आज आपको किसी ऐसे स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन या पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।  जो योजनाएं पिछले कई महीनों या वर्षों से अटकी हुई थीं, वे आज गति पकड़ेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं।  आज आपके लिए 7 अंक अत्यंत शुभ है। सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र पहनना आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा।

करियर और व्यापार
नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए आज का दिन गेम चेंजर साबित हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज आपके और आपके पार्टनर के बीच अद्भुत तालमेल रहेगा। नया निवेश करने के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम है। यदि आप आयात-निर्यात के काम में हैं, तो कोई बड़ा विदेशी ऑर्डर मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की गुणवत्ता की चर्चा होगी। बॉस आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि का संकेत दे सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आज का दिन आवेदन करने के लिए श्रेष्ठ है। तुला राशि के जो जातक कला, डिजाइनिंग, फैशन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या पुरस्कार मिल सकता है।

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आर्थिक स्थिति
शुक्र की कृपा से आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पुराने निवेश आज आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यदि आप घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज बातचीत आगे बढ़ाना शुभ रहेगा। संपत्ति से जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं।  आय बढ़ने के साथ-साथ आज आप भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय नियोजन  करने में सफल रहेंगे।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
तुला राशि वालों के लिए प्रेम ही जीवन का आधार है, और आज इसमें चार चांद लगने वाले हैं। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात आज किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात आगे चलकर एक गहरे रिश्ते में बदल सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप दोनों साथ में समय बिताने के लिए किसी छोटी यात्रा या डिनर पर जा सकते हैं। पुरानी कड़वाहट दूर होगी।  घर के बड़ों का स्नेह मिलेगा और भाई-बहनों के साथ चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा।

स्वास्थ्य
किस्मत के साथ-साथ आज आपका स्वास्थ्य भी आपका पूरा साथ देगा। पिछले कुछ समय से चल रहा तनाव आज कम होगा। आप मानसिक रूप से काफी हल्का और खुश महसूस करेंगे। आज आप खुद को बहुत सक्रिय पाएंगे। खेलकूद या जिम जैसी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी।  हालांकि सब ठीक है, लेकिन अधिक उत्साह में आकर अपनी डाइट से समझौता न करें। रात का भोजन हल्का रखें।

आज की सावधानियां
किस्मत का ताला खुलने का मतलब यह नहीं कि आप सावधानी छोड़ दें। इन बातों का ध्यान रखें:

निर्णय लेने में देरी न करें: अवसर बार-बार नहीं आते। आज जो मौका मिले, उसे तुरंत पकड़ें।
दिखावे से बचें: आय बढ़ने पर दिखावा न करें, वरना गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं।
आलस्य का त्याग: भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। सितारे साथ दे रहे हैं, तो अपनी मेहनत और बढ़ा दें।

विशेष ज्योतिषीय उपाय 

महालक्ष्मी की पूजा: आज कमल के फूल या गुलाब के फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें।
सफेद वस्तुओं का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दूध, चीनी या सफेद कपड़े का दान करें।
इत्र का प्रयोग: आज चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें, इससे आपका शुक्र ग्रह और अधिक बली होगा।

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