Gold/Silver Price Today: MCX पर सोना-चांदी में बड़ी गिरावट, देखें 24 Carat/10 Gram Gold का नया रेट

MCX Gold/Silver Price: कीमती धातुओं के आसमान छूते दामों के बीच आज सर्राफा बाजार से बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले काफी समय से रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहे सोने और चांदी की कीमतों में आज अचानक बड़ा गोता देखने को मिला। बाजार की इस हलचल ने जहां निवेशकों की...

MCX Gold/Silver Price: कीमती धातुओं के आसमान छूते दामों के बीच आज सर्राफा बाजार से बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले काफी समय से रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहे सोने और चांदी की कीमतों में आज अचानक बड़ा गोता देखने को मिला। बाजार की इस हलचल ने जहां निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वहीं शादियों के सीजन के लिए खरीदारी की योजना बना रहे परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

बाजार में मची खलबली: कितना सस्ता हुआ सोना?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज पीली धातु की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया। शुद्ध 24 कैरेट सोने के भाव में ₹3,333 की सीधी कमी आई है, जिसके बाद अब यह ₹1,50,375 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जेवराती सोने की बात करें तो 22 कैरेट की कीमत लगभग ₹1,37,800 और 18 कैरेट का भाव करीब ₹1,12,700 के आसपास बना हुआ है। हालांकि, अलग-अलग शहरों और शोरूम के हिसाब से इन दामों में मामूली अंतर हो सकता है।

चांदी की कीमतों में भारी टूट

सोने के मुकाबले चांदी के बाजार में आज ज्यादा बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की चमक आज ₹13,037 तक कम हो गई है, जिससे एक किलो चांदी का भाव अब ₹2,30,464 पर आ गया है। वैश्विक बाजार में भी कमजोरी के संकेत साफ दिख रहे हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 4,695.72 डॉलर प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है।

अचानक क्यों गिरे दाम?

बाजार के जानकारों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल की वजह से है। पिछले दिनों जब कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थीं, तब कई निवेशकों ने अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया, जिसका दबाव बाजार पर साफ नजर आ रहा है। इसे बाजार का एक सामान्य सुधार (Correction) भी माना जा रहा है।

खरीदें या थोड़ा और रुकें?

शादियों का सीजन बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में गहनों की बड़ी गिरावट ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कई लोग इसे निवेश और खरीदारी का सुनहरा मौका मान रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों की राय है कि बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए अपनी क्षमता और जरूरत के हिसाब से ही कदम उठाना समझदारी होगी।