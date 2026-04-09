अक्षय तृतीया 2026: गजकेसरी योग से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-संपत्ति में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Apr, 2026 09:16 AM
Akshaya Tritiya 2026 अक्षय तृतीया 2026: इस साल की अक्षय तृतीया पर बन रहा गजकेसरी योग कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। खासकर मेष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय धन, करियर और खुशियों से भरा रहेगा।
Akshaya Tritiya 2026 अक्षय तृतीया 2026: इस साल की अक्षय तृतीया पर बन रहा गजकेसरी योग कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। खासकर मेष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय धन, करियर और खुशियों से भरा रहेगा।
कब है अक्षय तृतीया?
इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, और इस बार इसका महत्व और भी बढ़ गया है।
क्यों खास है इस बार की अक्षय तृतीया?
इस दिन चंद्रमा और गुरु (बृहस्पति) की विशेष स्थिति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार, जब चंद्र और गुरु एक-दूसरे से केंद्र (1, 4, 7, 10 स्थान) में होते हैं, तब यह अत्यंत शुभ योग बनता है। इस योग को धन, समृद्धि, सफलता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। खास तौर पर 3 राशियों के लिए यह समय बंपर कमाई और करियर ग्रोथ लेकर आ सकता है।
इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत
मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के लिए यह अक्षय तृतीया बेहद शुभ संकेत दे रही है। करियर में बड़ी सफलता के योग। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
नई नौकरी मिलने की संभावना। नए प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। विदेश में नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर, यह समय तरक्की और सफलता से भरपूर रहेगा।
तुला राशि (Libra)
तुला राशि पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलेगी। धन और संसाधनों में वृद्धि। व्यापार में अच्छा मुनाफा। संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बंपर कमाई के संकेत। यह समय आर्थिक उन्नति और स्थिरता का रहेगा।
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों, खासकर व्यापारियों के लिए यह समय बेहद लाभकारी है। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। नई नौकरी या प्रमोशन के योग। विदेश यात्रा के संकेत। नया बिजनेस शुरू करने का अवसर। मकान या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। यह समय विस्तार, निवेश और सफलता का है।