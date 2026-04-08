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Scorpio Horoscope 9 April 2026: क्या आज बदल सकती है आपकी किस्मत? जानें खास संकेत

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 02:50 AM

scorpio horoscope 9 april 2026

Vrishchika Rashifal 9 April 2026 आज का वृश्चिक राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवर्तन, गहराई और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण...

Vrishchika Rashifal 9 April 2026 आज का वृश्चिक राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवर्तन, गहराई और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप कठिन परिस्थितियों का सामना भी साहस के साथ करेंगे।

आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, जिससे आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। हालांकि, किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना जरूरी है।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आपके कार्य की सराहना होगी और अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। नई डील या निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि, बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज गहराई और समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा। रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा। हालांकि, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। ध्यान और योग आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

आज का उपाय (Upay)
आज भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। साथ ही जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन प्रगति और अवसरों से भरा रहेगा। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। सही निर्णय और धैर्य से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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