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Capricorn Horoscope 9 April 2026: करियर और धन में क्या मिलेगा बड़ा फायदा?

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 03:30 AM

capricorn horoscope 9 april 2026

Makar Rashifal 9 April 2026 आज का मकर राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्मप्रधान और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी और आपके प्रयासों का परिणाम भी...

Makar Rashifal 9 April 2026 आज का मकर राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कर्मप्रधान और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी और आपके प्रयासों का परिणाम भी धीरे-धीरे मिलने लगेगा। आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे।

आपकी धैर्यशीलता और अनुशासन आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे। हालांकि, काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नई योजनाओं को लागू करने से पहले सोच-विचार करें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन स्थिर रहेगा। धन लाभ के छोटे-छोटे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। विवाहित जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालें।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज थकान और तनाव महसूस हो सकता है। काम के बीच आराम करना जरूरी है। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8

आज का उपाय (Upay)
आज शनि देव की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें। काले तिल और तेल का दान करना शुभ रहेगा, इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी।

मकर राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन मेहनत और धैर्य का है। आपके प्रयास धीरे-धीरे सफलता में बदलेंगे। यदि आप सकारात्मक सोच और अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए प्रगति का मार्ग खोल सकता है।

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