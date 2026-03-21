सबसे ज्यादा झगड़ालू मानी जाती हैं ये 4 राशियां, हमेशा रहते हैं बहस के लिए तैयार

Angry Zodiac Signs : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। कुछ राशियां अपनी शांति और धैर्य के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपनी ऊर्जा, मुखरता और...

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Angry Zodiac Signs : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। कुछ राशियां अपनी शांति और धैर्य के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपनी ऊर्जा, मुखरता और कभी-कभी अपने झगड़ालू स्वभाव के लिए पहचानी जाती हैं। जब हम किसी को झगड़ालू कहते हैं, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वे बुरे इंसान हैं। अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि वे अपने विचारों को लेकर बहुत दृढ़ होते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते या उनमें आवेग अधिक होता है। आइए विस्तार से जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में, जिन्हें ज्योतिष में सबसे अधिक बहस करने वाला और झगड़ालू माना जाता है।

मेष राशि

मेष राशि चक्र की पहली राशि है और इसका स्वामी मंगल है, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। मंगल के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातकों में असीमित ऊर्जा और साहस होता है। इन्हें परिणाम तुरंत चाहिए। अगर काम में देरी हो या कोई इनके रास्ते में आए, तो ये तुरंत अपना आपा खो देते हैं। मेष राशि वाले जन्मजात विजेता होते हैं। वे किसी भी बहस को एक खेल की तरह देखते हैं जिसे उन्हें जीतना ही है। ये अक्सर पहले वार करते हैं और बाद में सोचते हैं'। इनकी सीधी और कड़वी बात दूसरों को चुभ सकती है, जिससे विवाद जन्म लेता है।

बहस का तरीका:

मेष राशि का व्यक्ति पीठ पीछे वार नहीं करता। अगर उन्हें आपसे कोई समस्या है, तो वे सीधे आपके चेहरे पर चिल्लाकर या बहस करके उसे जाहिर कर देंगे। हालांकि, इनकी अच्छी बात यह है कि ये जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं और मन में मैल नहीं रखते।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है लेकिन इनका तत्व 'जल' है। इनका झगड़ा मेष राशि की तरह शोर-शराबे वाला नहीं, बल्कि गहरा और रणनीतिक होता है।वृश्चिक राशि के लोग बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्हें जरा सा भी संदेह हो कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है, तो वे आक्रामक हो जाते हैं। ये आसानी से माफ नहीं करते। अगर आपने इनका दिल दुखाया है, तो ये सही मौके का इंतजार करेंगे और फिर बहस या झगड़े के जरिए अपना हिसाब चुकता करेंगे। इन्हें अपनी निजी जिंदगी में दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वृश्चिक जातक से बहस करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। वे शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करते हैं और ऐसी बात कहेंगे जो सीधे आपके दिल पर लगेगी। इनका झगड़ा लंबा खिंच सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जंगल के राजा की तरह होते हैं। इन्हें ध्यान के केंद्र में रहना और सम्मान पाना पसंद है। सिंह राशि के जातकों का अहंकार बहुत नाजुक होता है। अगर उन्हें लगता है कि उनका अनादर किया गया है या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वे तुरंत युद्ध स्तर पर आ जाते हैं। ये हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। जब कोई इनके आदेशों को चुनौती देता है, तो बहस शुरू हो जाती है। कभी-कभी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में भी ये बेवजह की बहस में पड़ जाते हैं।

सिंह राशि के लोग बहुत 'ड्रामाटिक' तरीके से झगड़ते हैं। वे ऊँची आवाज में बात करेंगे, हाथ-पैर चलाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आसपास के सभी लोग देख रहे हों कि वे जीत रहे हैं। हालांकि, यदि आप उनकी प्रशंसा कर दें या नरमी से पेश आएं, तो उनका गुस्सा बर्फ की तरह पिघल भी जाता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो संचार और बुद्धि का ग्रह है। इनका तत्व 'वायु' है। ये शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और शाब्दिक रूप से झगड़ालू होते हैं। इनके मूड का पता लगाना मुश्किल होता है। एक पल में ये आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे और अगले ही पल किसी छोटी सी बात पर बाल की खाल निकालने लगेंगे। मिथुन राशि वालों को बहस करना पसंद है, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। वे केवल अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए आपसे घंटों जिरह कर सकते हैं। ये अपनी बातों से बहुत जल्दी पलट जाते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति भ्रमित और क्रोधित हो जाता है। मिथुन राशि के व्यक्ति को शब्दों से हराना लगभग नामुमकिन है। वे आपको तर्कों के जाल में फंसा देंगे। इनका झगड़ा अक्सर "तू-तू मैं-मैं" और तानेबाजी तक सीमित रहता है, लेकिन यह मानसिक रूप से थका देने वाला होता है।



